Mutfakta tam ölçü tarif hazırlamak için kullanılan birimlerden birisi de 1 litre su ekleyin. Evde 1 litrelik kabınız yoksa muhtemelen bu konuda zorluk çekiyor ve 1 litre su kaç su bardağı yapar merak ediyorsunuzdur.

1 litre su kaç su bardağı yapar?

İnsan vücudunun dörtte üçü su ile kaplıdır. O yüzden yaşamın temel parçası olarak öne çıkan su, gün içerisinde belirli oranlarda tüketilmelidir. Özellikle bardak üzerinde baz alınmak suretiyle günlük tüketimi çok önemlidir. Aynı zamanda çorba yaparken ya da birçok yemek için, kaç bardak su kullanılması gerektiği litre bazında ele alınır. Bu doğrultuda bir litre suyun 5 bardak su ettiğini söylemek mümkün. Yani litre üzerinden herhangi bir işlem yapılırken bunu yerine 5 bardak su eklemek yeterlidir.



