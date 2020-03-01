1 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 13.00: Arda ile Omuz Omuza

Şef Arda Türkmen’in ünlüleri mutfağında ağırladığı ‘Arda ile Omuz Omuza’nın bu bölümüne, yarattığı tiplemelerle sosyal medyada büyük başarı elde eden Yasemin Sakallıoğlu konuk olacak. Sevilen oyuncu, Arda Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktiflerle, kinoalı salçalı karides yapmaya çalışacak.

TRT 1 20.00: Şampiyon

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Gizem Karaca’nın oynadığı ‘Şampiyon’da: Fırat, basın toplantısında Steiger maçından çekildiğini açıklar. Suna’nın onu durdurmak adına Güneş’i kullanması Fırat’ı çileden çıkarır. Zafer, Fırat’ın çekilme kararına tepki gösterir. Kerem, Steiger’in menajeri ile görüşüp maç teklifinde bulunur.

Kanal D 20.00: Amansız Takip

‘Amansız Takip’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Karla, oğlu Frankie ile parka gider. Fakat bir süre sonra Frankie ortadan kaybolur. Etrafı aramaya başlayan Karla, oğlunun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir ancak sonunda bu işi kendi kendine halletmesi gerektiğini anlar.

CNN TÜRK: Son Dakika Gelişmeleri

CNN TÜRK, gün boyu özel yayın yapacak. İstanbul stüdyoda Buket Güler (07.00- 15.00), Fulya Kalfa (15.00-23.00), Tunç Arslanalp (23.00- 07.00) konuklarıyla gelişmeleri ele alacak. Muhabirler Fulya Öztürk ve Mustafa Berber, İdlib’deki son durumu aktaracak. Göçmen hareketliliğini, Edirne’den Zeynep Timurlenk Pozut ve İzmir’den Zeynep Karamustafa takip edecek. Saat 20.45’te Enver Kaptanoğlu’nun sunumuyla ekrana gelecek ‘Nasıl’da, İdlib’deki gelişmeler masaya yatırılacak. Programa; Prof. Dr. Esat Arslan, Doç. Dr. Ece Baban, Dr. Eray Güçlüer, gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt, savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda konuk olacak.

D-Smart MovieSmart Premium 20.00: Küçük Bir Rica

Oyuncular: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding. Yönetmen: Paul Feig.

Kendi çektiği videolarla çevresinde tanınan Stephanie, oğlunun arkadaşının annesi Emily ile dostluk kurar. Stephanie bir gün Emily’den oğlunu okuldan almasını rica eder. Ricayı yerine getiren Emily esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Sıradan bir ev kadını olan Stephanie, Emily’i ararken kendini gizemli olayların içinde bulur.

FOX 20.00: Hadi Be Oğlum

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Yücel Erten. Yönetmen: Bora Egemen.

Balıkçı Ali, hayatını oğlu Efe’ye adamıştır. Fakat iletişim sorun olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Ali, oğlu ile bağ kurmaya çalıştıkça kendini daha da yalnız hisseder. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de omuzlarında taşıyan Ali’nin oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirir.

SHOW TV 21.45: Yakın Tehdit

Oyuncular: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Ben Mendelsohn. Yönetmen: Joel Schumacher.

Kyle Miller, mücevher sektöründe çalışan çok zengin bir iş adamıdır. Güzel eşi Sarah ve ergenlik çağındaki kızı Avery ile mutlu bir hayat sürer. Fakat günün birinde bir grup silahlı adam evlerini basar. Soyguncular başta evdeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de zamanla talepleri değişir; işin içine aldanma ve ihanet girer.

1 Mart 2020 Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

19:00 Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





1 Mart 2020 Pazar KANAL D Yayın Akışı

07:00 Akasya Durağı

09.45 Sevimli Yunus

12:20 Şanslı Köpek

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Hekimoğlu

16:45 İki İyi Çocuk

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Amansız Takip

21.45 Hekimoğlu





1 Mart 2020 Pazar STAR TV Yayın Akışı

07:30 Hayat Sırları

09:45 Çocuk

12:15 Ninja Kaplumbağalar

14:00 Babil

16:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Ana Haber

20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2

22:00 Titanların Savaşı





1 Mart 2020 Pazar FOX TV Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hadi Be Oğlum

22:30 Savaşçı





1 Mart TRT 1 2020 Pazar Yayın Akışı

05:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:05 Ömür Dediğin

05:35 Küçük Hanımefendi

07:00 Beni Böyle Sev

08:55 1'De Bugün

09:05 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Sıradan Birkaç Gün

14:20 1'De Bugün

14:30 Ev Sineması Kuşağı "Suda Balık"

16:45 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon





1 Mart 2020 Pazar TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:30 Sağlam Geziyoruz

10.15 Survivor

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor





1 Mart 2020 Pazar Show TV yayın akışı

09:45 Tarkan

11:30 Milyarder

13:30 Lion

15.15 Ramo

18.45 hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Yabancı

21:45 Yakın Tehdit

23:45 Yabancı





1 Mart 2020 Kanal 7 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Bir Tutam Aşk

09:00 Tövbekar

10.45 Başkent Kulisi

11:45 İkimizin Yerine

13:20 Aşk Bir Rüya

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Son Hava Bükücü

21:00 Aşk Bir Rüya

23:00 Neylerse Güzel Eyler





1 Mart 2020 Pazar a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







