1 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
1 Mart 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor. Dizi ve programlar arasından hangisinin daha çok izleneceği ayrı bir merak konusu olurken izleyiciler günlerini izleyeceği yayınlara göre planlayıp geç kalmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 27 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
01 Mart 2020, Pazar 09:36 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 13.00: Arda ile Omuz Omuza
Şef Arda Türkmen’in ünlüleri mutfağında ağırladığı ‘Arda ile Omuz Omuza’nın bu bölümüne, yarattığı tiplemelerle sosyal medyada büyük başarı elde eden Yasemin Sakallıoğlu konuk olacak. Sevilen oyuncu, Arda Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktiflerle, kinoalı salçalı karides yapmaya çalışacak.
TRT 1 20.00: Şampiyon
Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Gizem Karaca’nın oynadığı ‘Şampiyon’da: Fırat, basın toplantısında Steiger maçından çekildiğini açıklar. Suna’nın onu durdurmak adına Güneş’i kullanması Fırat’ı çileden çıkarır. Zafer, Fırat’ın çekilme kararına tepki gösterir. Kerem, Steiger’in menajeri ile görüşüp maç teklifinde bulunur.
Kanal D 20.00: Amansız Takip
‘Amansız Takip’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Karla, oğlu Frankie ile parka gider. Fakat bir süre sonra Frankie ortadan kaybolur. Etrafı aramaya başlayan Karla, oğlunun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir ancak sonunda bu işi kendi kendine halletmesi gerektiğini anlar.
CNN TÜRK: Son Dakika Gelişmeleri
CNN TÜRK, gün boyu özel yayın yapacak. İstanbul stüdyoda Buket Güler (07.00- 15.00), Fulya Kalfa (15.00-23.00), Tunç Arslanalp (23.00- 07.00) konuklarıyla gelişmeleri ele alacak. Muhabirler Fulya Öztürk ve Mustafa Berber, İdlib’deki son durumu aktaracak. Göçmen hareketliliğini, Edirne’den Zeynep Timurlenk Pozut ve İzmir’den Zeynep Karamustafa takip edecek. Saat 20.45’te Enver Kaptanoğlu’nun sunumuyla ekrana gelecek ‘Nasıl’da, İdlib’deki gelişmeler masaya yatırılacak. Programa; Prof. Dr. Esat Arslan, Doç. Dr. Ece Baban, Dr. Eray Güçlüer, gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt, savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda konuk olacak.
D-Smart MovieSmart Premium 20.00: Küçük Bir Rica
Oyuncular: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding. Yönetmen: Paul Feig.
Kendi çektiği videolarla çevresinde tanınan Stephanie, oğlunun arkadaşının annesi Emily ile dostluk kurar. Stephanie bir gün Emily’den oğlunu okuldan almasını rica eder. Ricayı yerine getiren Emily esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Sıradan bir ev kadını olan Stephanie, Emily’i ararken kendini gizemli olayların içinde bulur.
FOX 20.00: Hadi Be Oğlum
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Yücel Erten. Yönetmen: Bora Egemen.
Balıkçı Ali, hayatını oğlu Efe’ye adamıştır. Fakat iletişim sorun olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Ali, oğlu ile bağ kurmaya çalıştıkça kendini daha da yalnız hisseder. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de omuzlarında taşıyan Ali’nin oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirir.
SHOW TV 21.45: Yakın Tehdit
Oyuncular: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Ben Mendelsohn. Yönetmen: Joel Schumacher.
Kyle Miller, mücevher sektöründe çalışan çok zengin bir iş adamıdır. Güzel eşi Sarah ve ergenlik çağındaki kızı Avery ile mutlu bir hayat sürer. Fakat günün birinde bir grup silahlı adam evlerini basar. Soyguncular başta evdeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de zamanla talepleri değişir; işin içine aldanma ve ihanet girer.
1 Mart 2020 Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
19:00 Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
1 Mart 2020 Pazar KANAL D Yayın Akışı
07:00 Akasya Durağı
09.45 Sevimli Yunus
12:20 Şanslı Köpek
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Hekimoğlu
16:45 İki İyi Çocuk
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Amansız Takip
21.45 Hekimoğlu
1 Mart 2020 Pazar STAR TV Yayın Akışı
07:30 Hayat Sırları
09:45 Çocuk
12:15 Ninja Kaplumbağalar
14:00 Babil
16:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Ana Haber
20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2
22:00 Titanların Savaşı
1 Mart 2020 Pazar FOX TV Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi Be Oğlum
22:30 Savaşçı
1 Mart TRT 1 2020 Pazar Yayın Akışı
05:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:05 Ömür Dediğin
05:35 Küçük Hanımefendi
07:00 Beni Böyle Sev
08:55 1'De Bugün
09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Sıradan Birkaç Gün
14:20 1'De Bugün
14:30 Ev Sineması Kuşağı "Suda Balık"
16:45 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
1 Mart 2020 Pazar TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:30 Sağlam Geziyoruz
10.15 Survivor
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor
1 Mart 2020 Pazar Show TV yayın akışı
09:45 Tarkan
11:30 Milyarder
13:30 Lion
15.15 Ramo
18.45 hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 Yabancı
21:45 Yakın Tehdit
23:45 Yabancı
1 Mart 2020 Kanal 7 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Bir Tutam Aşk
09:00 Tövbekar
10.45 Başkent Kulisi
11:45 İkimizin Yerine
13:20 Aşk Bir Rüya
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Son Hava Bükücü
21:00 Aşk Bir Rüya
23:00 Neylerse Güzel Eyler
1 Mart 2020 Pazar a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla