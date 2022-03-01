1 Mart 2022 Salı TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV’nin bugünkü yayın akışı…
Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV’nin bugünkü yayın akışında hem dizi hem de sinema severleri memnun edecek seçenekler yer alıyor. Gündüz kuşağında yemek ve temizlik konseptli yarışmalar yer alırken akşam kuşağında 5 ayrı kanalda sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicinin karşısına çıkacak. İşte,1 Mart 2022 Salı TV yayın akışının ayrıntıları…
01 Mart 2022, Salı 09:21 Son Güncelleme:
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Kanal D0 2022 Salı TV yayın akışı özellikle akşam saatlerini televizyon başında geçirecekler için alternatifler sunuyor. Bu akşam Star TV’de Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrolde yer aldığı Eyvah Eyvah isimli film izleyiciye eğlenceli anlar yaşatırken, TV8’de Survivor All Star fırtınası esecek. Diğer yandan Kanal D’de Üç Kız Kardeş, Show TV’de Baba, ATV’de Destan, Fox TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT1’de ise Masumlar Apartmanı dizilerinin yeni bölümleri ekranlarda olacak…
1 MART SALI TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 23:15 Üç Kız Kardeş
- 02:15 Camdaki Kız
- 04:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 23:15 Baba
- 02:00 Oğlum
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 23:30 Kardeşlerim
- 03:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:15 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli Sinema Av Mevsimi
- 02:40 Masumlar Apartmanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
- 22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panoroma
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kadının Eseri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:00 Son Nefesime Kadar
- 02.30 Kamera Arkası
- 03:00 En Hamarat Benim
- 06:00 Kadın
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