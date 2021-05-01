1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor!

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca çalışan, ikinci kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü pandemi koşullarında kutluyor.

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ANITA ÇİÇEK BIRAKILDI

Sınırlı sayıda STK temsicileri de 1 Mayıs'ta Taksim'e gelerek önce Kazancı Yokuşu'ndaki anıta karanfil bırakıp ardından da Cumhuriyet Anıtı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi.

TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI

Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



