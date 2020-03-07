1 milyardan fazla Android telefon, hacklenme tehlikesi altında

Bir milyardan fazla Android destekli cep telefonu ve tabletin, hacklenme riski altında olduğu, bu durumun kullanıcıları büyük bir siber saldırı tehlikesiyle baş başa bıraktığı ortaya çıktı. İngiltere tüketici hakları oluşumlarından 'Which?'in yürüttüğü araştırmaya göre, 5 Android cihazdan 2'si Google'ın güvenlik güncellemelerini alamıyor. Güvenlik güncellemelerini almayan bir cihazın veri hırsızlığı ve diğer siber saldırılara açık hale geldiği belirtiliyor. Google, düzenli olarak Android cihazların güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik güncellemeler yapıyor ancak, daha eski modellerde güncellemeler duruyor.

5 telefondan ikisi tehlikede

Which? raporunda özellikle 2012 ve daha öncesinde üretilen Android cihazların tehlikede olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde bir milyardan fazla Android cihazın yalnızca yüzde 10.4'ü en son güncelleme Android 9.0 Pie'ı kullanılıyor. Which?, antivirüs yazılım şirketi AV Comparatives'den Motorola X, Samsung Galaxy A5, Sony Xperia Z2, LG/Google Nexus 5, Samsung Galaxy S6'lara siber saldırı düzenlemesini istedi. Şirket, bütün telefonlarda başarılı oldu. Google ise, BBC'nin konuyla ilgili sorduğu sorulara henüz cevap vermedi.

Telefonunuzun risk altında olduğunu nasıl anlarsınız?

Eğer Android telefonunuz 2 yaşından fazlaysa, işletim sisteminin en son versiyonunu kullanıp kullamadığınızı kontrol edin. Telefonunuzu Ayarlar>Sistem bölümünden hangi versiyonunuzu kullandığınızı görebilirsiniz, eğer Android 4 ve altındaysa telefonunuz siber saldırılara karşı korunmasız olduğunu anlayabilirsiniz.

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