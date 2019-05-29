1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı