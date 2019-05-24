1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terörist yakalandı

1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terörist yakalandı Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı.