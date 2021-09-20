1 milyon doğumda bir yaşanıyor! İşte bir ailenin mucize hikayesi...

Mersin’de yaşayan 1.5 yıllık evli Ayşe Kılınç (32), aynı gün hem hamile hem de COVID-19 olduğunu öğrendi. Büyük panik yaşayan Kılınç, koronayı yendi. Ardından dördüzleri olacağı haberini aldı. Doktorlar, ‘diğerlerinin sağlığı için, bebeklerden ikisinin kalbini durdurmayı’ önerdi. Bunu reddeden kadın; düşük ve erken doğum stresiyle geçirdiği hamileliğini 32’nci haftada sonuçlandırdı. Dördüzleri sağlıklı olarak dünyaya getirdi.

1 MİLYON DOĞUMDA BİR

Ağırlıkları 1.4 ile 1.6 kilo arasında değişen dördüz kızlara; Almina Nida, Aynura Nisan, Alya Eda, Arya Ela isimleri verildi. 57 gün yoğun bakımda kalarak yeterli ağırlığa erişen dördüzler tabucu oldu. Bebeklerin takibini ve doğumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Selahattin Kumru “Dördüz bebekler 1 milyon doğumda bir görülüyor. Gayet sağlıklılar. Aile kadar biz de mutluyuz” dedi.