Ekonomi 1 milyon istihdam açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

1 milyon istihdam açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

Ekonomi

1 milyon istihdam açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenlerin, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için 1 milyon istihdam projesine kaydolmaya başladıklarını söyledi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstihdam odaklı büyümeyi hedefledikleri politikalarla uyumlu “1milyonistihdam” projesi kapsamında işverenlerin, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını söyledi.

Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, yatırımlarda ve işletmelerde verimliliği artırarak iktisadi kalkınmanın bir parçası haline gelmiştir. İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu “1milyonistihdam” projemiz kapsamında işverenlerimiz, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır. Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz." dedi.


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