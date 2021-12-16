1 milyon kamu işçisinin ikramiyesi yarın hesapta

Üçer aylık sürelerle yılda 4 kez yapılan ikramiyenin son taksidi yarın (17 Aralık’ta) hesaplara yatacak. Yeraltı işlerinde (madenlerde) çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise haftaya cuma (24 Aralık) yatırılacak.

* Brüt asgari ücret.

NOT: Ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre değişebilir. Hesaplamada çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. Vergi dilimi yüzde 20 olarak hesaplanmıştır.