Ekonomi 1 milyon kamu işçisinin ikramiyesi yarın hesapta

1 milyon kamu işçisinin ikramiyesi yarın hesapta

Ekonomi

1 milyon kamu işçisinin ikramiyesi yarın hesapta

Sayıları 1 milyonu bulan kamu işçileri ile 4D’li sürekli işçilere her yıl ikramiye ödeniyor.

16 Aralık 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Üçer aylık sürelerle yılda 4 kez yapılan ikramiyenin son taksidi yarın (17 Aralık’ta) hesaplara yatacak. Yeraltı işlerinde (madenlerde) çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise haftaya cuma (24 Aralık) yatırılacak.

* Brüt asgari ücret.

NOT: Ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre değişebilir. Hesaplamada çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. Vergi dilimi yüzde 20 olarak hesaplanmıştır.

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