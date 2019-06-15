1 milyon Rus polis tatile gelecek!
Bu yıl, Rusya'dan beklenen 6 milyon turist sayısının, Rus polis ve askerine Türkiye'de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.
Geçen nisanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da ’Türkiye-Rusya, Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılmıştı. Toplantıda Rus yetkililerden asker, polis ve güvenlik olarak görev yapan kamu görevlilerinin, Türkiye’ye seyahat kısıtlanmasının kaldırılması talep edilmişti.
İZİN ÇIKTI
Beklenen haber geldi. Rus polislere ‘Türkiye’de tatil’ yapabilme izni çıktı. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, 1 milyonu bulan Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin artık Türkiye’de tatil yapabileceği konusundaki kararın imzalandığını açıkladı. Bu yıl Rus turist sayısında 6 milyonun aşılması bekleniyor.