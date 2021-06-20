1 milyon Rus turist heyecanı!

Turizimcilerin Rusya’dan beklediği müjdeli haber geldi. Güvenli turizm modelini incelemek için Antalya’ya gelen heyet henüz Moskova’ya dönmeden Rusya beklenen kararı aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlatılacağını duyurdu. Rusya’nın aldığı hızlı karara sevinen turizmciler, sırada İskandinav, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarlarının olduğunu belirtti.









ONLINE RAPOR

Rus heyetin konakladığı Calista LuxuryResort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, hazırlayacakları rapor için karar toplantılarını Antalya’da gerçekleştirdiğini belirtti. Kızıldağ şöyle konuştu: “Heyet Rusya’dan geldiğinde hiç dinlenmeden otellerde incelemeye başladı. Türk yetkililerin eşlik ettiği programları çok yoğundu. Denetleme sırasında kendi aralarında istişare toplantıları yaptılar. O toplantılar sırasında ellerindeki bilgileri Moskova ile online olarak paylaştıklarını biliyoruz. O nedenle karar alma ve açıklama süreci çok hızlı gelişti. Heyet Moskova’ya dönmeden ikna etmiş olduk. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Memleketin ekonomisi için hayırlı olsun.”

HIZLI BİR SÜREÇ OLDU

Rus pazarının açılmasının turizme etkisinin çok büyük olacağını belirten Kızıldağ, “Önümüzdeki dönemde Rusya kaynaklı 1 milyona yakın rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Heyet Antalya’da kurduğumuz sistemi gezip gördü. Biz zaten iki yıldır bu sistemin içindeyiz. Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından haftanın 5 günü denetleniyoruz. Protokollerimiz zaten hazırdı. 10 gün denetlense tamamını gösteremeyeceğimiz kadar ayrıntılı bir sistemimiz var. Biz sistemin iyi işlediğini biliyorduk, onlara gösterdik” dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Üyesi Erkan Yağcı ise kararı şöyle değerlendirdi: “Son derece önemli olan bu karar güvenli turizm adına şehrimize olan güvenin bir göstergesi. Önce Almanya benzer bir karar almıştı. Onu diğer bazı Avrupa ülkeleri takip etti. Şu anda Rus pazarının da açılmasıyla ciddi bir turizm hareketinin başlayacağını öngörüyoruz. Bu uygulamaları ne kadar disiplinli yaptığımızı bizler biliyoruz. Onlar da hem otelleri hem de hastanelerdeki sağlık altyapısını gezip yerinde gördüler. Rusya’nın 21 Haziran’dan önce bu konudaki kararını açıklaması bekleniyordu. Hızlı bir süreç yaşandı. Aslında bu bir takım çalışması ve hepimizin ortak başarısı.”

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut izlenimlerini şöyle anlattı: “Heyetteki görevliler hassas bir şekilde inceleme yaptılar. Bölgedeki tüm tesisler yaz-kış belirlenen kriterler çerçevesinde hizmet veriyor. O kadar hassas davranıyoruz ki şu anda tesislerimizde tatil yapmak, iki yıl önce tatil yapmaktan daha sağlıklı. Misafirlerin çoğu da aynı bilinçte hareket ediyor. Heyet gezdiği tesislerde bunu gördü. Onlarla iletişim halindeyken bu kararın alınacağını anlamıştık. Hedef İskandinav pazarı, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarı. Bu ülkelerden de gözlemci heyetler gelip bizim sistemimizi görebilirler. Biz turizmciler olarak pandemi kurallarına eksiksiz biçimde riayet ediyoruz. Bunun sonucu olarak da şu anda olumlu bir süreç işliyor.”