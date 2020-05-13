Türkiye 1 milyon TL ödülle aranan terörist sağ yakalandı

1 milyon TL ödülle aranan terörist sağ yakalandı

Türkiye

1 milyon TL ödülle aranan terörist sağ yakalandı

Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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