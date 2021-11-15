Doğa 1 milyon tür için korkutan açıklama

1 milyon tür için korkutan açıklama

Doğa

1 milyon tür için korkutan açıklama

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), dünya genelinde 1 milyonun üzerine bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu açıkladı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 21:04 Son Güncelleme:
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Cenevre merkezli kuruluşun yaptığı yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi devam eden bitki ve hayvan türlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, yaban hayatındaki 8 bin 400 bitki ve hayvan türünün hayati tehlike altında ve 30 bine yakın türün de korumasız durumda olduğu bildirildi.

2022'deki Birleşmiş Milletler Dünya Yaban Hayatı Günü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin gündeme getirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Tahminlere göre dünyadaki bir milyon tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Her yıl 3 Mart'ta kutlanılan BM Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 2022 teması, "Ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması" olarak belirlenmişti.

AA

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