1 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.00: Kimlik Hırsızı

Oyuncular: Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet.

Yönetmen: Seth Gordon.

Keyifli bir yol komedisi olan ‘Kimlik Hırsızı’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Diane, ülkenin diğer ucunda yaşayan Sandy Bigelow Petterson’un kimliğini kullanarak bol paralı bir hayat sürer. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy, polisten yardım alamayınca kendi sorununu kendi halletmeye karar verir ve Diana ile yüzleşmek için yola çıkar.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi?’, ‘Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan yapacak?’, ‘Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi?’, ‘Balgay, intikam için neler yapacak?’

CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi mercek altına alınacak. İlk bölümde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayacak; alınan tedbirleri ve planlanan yeni önlemleri anlatacak. İkinci bölümde ise, uzmanlar, virüsün yayılım hızı, tedavi süreci ve korunma yolları hakkında bilgi verecek.

TRT 1 20.00: Benim Adım Melek

Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te: Mithat, Seyran’a evlilik teklif etmeyi planlar. Cumali, kederini yüreğinde yaşamaya kararlıdır. İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek, yıllar önce kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını atar.

Teve2 19.15: Kelime Oyunu

Türkçe’ye katkılarından dolayı Türk Dil Kurumu tarafından ödüle layık görülen ‘Kelime Oyunu’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nun bugünkü bölümünde; Melis Hanım, Esra Hanım, Dilan Hanım, İlhan Bey ve Ayhan Bey yarışacak.

Star 20.00: Jet Sosyete

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’de: Cengiz, şirketin poşet imalatçısına kafayı takar. İmalatçı, uzaklaştırma kararı çıkartır. Karara uymayan Cengiz, hapis cezası alır. Bu olay Özpamuk Ailesi’nde şok etkisi yaratır. Öte yandan Safiyeler uyuz olunca ev karantinaya alınır.

ATV 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kimlik Hırsızı





STAR TV 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete





FOX TV 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen (tekrar)





TRT 1 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:55 Payitaht "Abdülhamid"





TV8 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Güldür Güldür Show





Kanal 7 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Balıkçının Karısı

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







