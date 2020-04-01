1 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 1 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
01 Nisan 2020, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.00: Kimlik Hırsızı
Oyuncular: Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet.
Yönetmen: Seth Gordon.
Keyifli bir yol komedisi olan ‘Kimlik Hırsızı’ adlı film, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Diane, ülkenin diğer ucunda yaşayan Sandy Bigelow Petterson’un kimliğini kullanarak bol paralı bir hayat sürer. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy, polisten yardım alamayınca kendi sorununu kendi halletmeye karar verir ve Diana ile yüzleşmek için yola çıkar.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi?’, ‘Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan yapacak?’, ‘Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi?’, ‘Balgay, intikam için neler yapacak?’
CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi mercek altına alınacak. İlk bölümde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayacak; alınan tedbirleri ve planlanan yeni önlemleri anlatacak. İkinci bölümde ise, uzmanlar, virüsün yayılım hızı, tedavi süreci ve korunma yolları hakkında bilgi verecek.
TRT 1 20.00: Benim Adım Melek
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te: Mithat, Seyran’a evlilik teklif etmeyi planlar. Cumali, kederini yüreğinde yaşamaya kararlıdır. İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek, yıllar önce kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını atar.
Teve2 19.15: Kelime Oyunu
Türkçe’ye katkılarından dolayı Türk Dil Kurumu tarafından ödüle layık görülen ‘Kelime Oyunu’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’nun bugünkü bölümünde; Melis Hanım, Esra Hanım, Dilan Hanım, İlhan Bey ve Ayhan Bey yarışacak.
Star 20.00: Jet Sosyete
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’de: Cengiz, şirketin poşet imalatçısına kafayı takar. İmalatçı, uzaklaştırma kararı çıkartır. Karara uymayan Cengiz, hapis cezası alır. Bu olay Özpamuk Ailesi’nde şok etkisi yaratır. Öte yandan Safiyeler uyuz olunca ev karantinaya alınır.
ATV 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kimlik Hırsızı
STAR TV 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
FOX TV 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen (tekrar)
TRT 1 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:55 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 1 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Güldür Güldür Show
Kanal 7 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Balıkçının Karısı
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla