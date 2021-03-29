1 Nisan'da Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başlıyor
10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlandı. Söz konusu protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek
29 Mart 2021, Pazartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecekler.
Açıklamada, "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki “iki devlet, tek millet” söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." denildi.
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