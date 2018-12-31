Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte 2018’de TBMM’de birçok yasal düzenleme yapıldı. Yıl sonuyla birlikte pek çok düzenleme son bulacak, yeni düzenlemeler 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Milyonları ilgilendiren düzenlemelerden öne çıkan başlıklar şöyle:

MARKET POŞETLERİ: Market alışverişlerinde plastik poşetler ücretli hale gelecek. Plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

ZORUNLU BİSİKLET YOLU: 1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek.

İNTERNETE VERGİ: Google, YouTube, Facebook gibi yurt dışı platformlara ve “internet fenomeni” olarak tabir edilen kişilere verilecek reklamlar ve aracılık hizmetleri, ödemeler üzerinden stopaj uygulamasıyla vergiye tabi olacak. İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılacak ödemeler, ödeme yapılan kişinin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, belirlenmiş oranlarda stopaj vergisine tabi olacak.

YARGILAMA SÜRELERİ AÇIKLANACAK: Yeni adli yılla birlikte 3 Eylül 2018’de “Yargıda Hedef Süre” uygulaması başladı. 2019’da önemli adımlar atılacak uygulamaya göre, her bir dava ve soruşturma için, hedef süre öngörülecek. Hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözüm üretilecek.

ALACAK SİGORTASI: KOBİ’lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası yürürlüğe girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca oluşturacak yeni sigorta modelinde, KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak.

ELEKTRONİK KİTAP, DERGİ KDV’Sİ ARTTI: Elektronik kitap, gazete ve dergiler için KDV oranı yüzde 8 yerine yüzde 18 olarak uygulanacak. Basılı satılan gazete ve dergide yüzde 1, basılı kitapta ise yüzde 8 KDV uygulaması devam edecek.

KREDİ KARTI FAİZİ DEĞİŞMEYECEK: Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarını değiştirmedi. Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75 olarak uygulanmaya devam edecek.

KDV’DE ÖNEMLİ DÜZENLEME: KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olacak. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından bu süre 2 ay daha uzatılabilecek. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler Defter Beyan Sistemi’ni kullanmaya 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak. Bu sistemi kullanabilmek için mükelleflerin 31 Aralık 2018’e (bugün) kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

KOTA KALKACAK: İnternet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünü olan adil kullanım kotası kaldırılacak.

HARÇ VE CEZALAR ARTACAK: 2019’da vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 oldu. 2019’da pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak. Trafik cezaları da zamlanacak. 2019’da en düşük trafik cezası, trafik işaret ve işaretçilerine uymayanlara 108 TL olarak kesilecek. Spin ve drift (makas atmak) olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar ise 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecek.

ELEKTRONİK UYGULAMA: Aylık prim, hizmet belgelerinin elektronik ortamda alınması için Kolay Belge Kolay Hizmet Uygulaması başlatılacak. Elektronik tebligat uygulaması, yarından itibaren başlayacak.

EMLAK BANK: Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden faaliyete geçecek. Emlak Bankası, katılım bankası olarak faaliyete geçecek.

PLAKADA DEĞİŞİKLİK: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin belgesi alan taşıtların sağ ve sol yanları ile tavanlarına plaka yazılmasıyla ilgili karar aldı. Karar yarından itibaren başlayacak.

SİGARA PAKETİ TEK TİP OLACAK

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak. Sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak, sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacak, sigara satışında ‘düz paket’ dönemi başlayacak.

EĞİTİMDE REFORM GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı’na göre, eğitimde reform gerçekleştirilecek. Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak. İkili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları hızlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitim 9’uncu sınıftan itibaren başlayacak. Öğretmenlik mesleği mevzuatına ilişkin çalışmalara başlanacak. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artacak.

KANAL İSTANBUL PROJESİ BAŞLAYACAK

Türk Akım’dan ilk doğal gaz sevkiyatı 2019 sonunda Türkiye’ye başlayacak. Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Yeni Havalimanı’na taşıma işlemi hızlandırılacak. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile yolcu taşımacılığı 2019’da başlayacak. “Çılgın Proje” olarak da adlandırılan Kanal İstanbul projesinin inşaatına başlanacak.

'EMEKLİLER MAAŞ ZAMMI BEKLİYOR'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret 2 bin 20 TL, yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Milyonlarca kamu personeli (memur) ve emekli, ocaktan itibaren maaşlarını zamlı alacak. Maaşlardaki zam oranında yıl sonu enflasyon oranı etkili ve belirleyici olacak. 3 Ocak 2019’da açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. Kıdem tazminatında yapılması planlanan değişiklik 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer almıştı. Bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

SEÇİM TAKVİMİ RESMEN BAŞLIYOR

31 Mart 2019’da yapılacak mahalli idareler seçimi için takvim 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak. Buna göre, seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak’ta ilan edilecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek. Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat’ta seçim kurullarına verecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart’ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00’de sona erecek. (Milliyet)