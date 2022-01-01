Gram altın yeni yılın ilk sabahında 780 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 1.311 TL seviyesine ulaştı. 22 ayar bilezikse 1 Ocak 2022 Cumartesi sabahında 720 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu ay içerisinde gerçekleşecek memur ve emekli maaş zammı ve Merkez Bankası faiz kararı açıklamalarının ise altın fiyatlarına nasıl etki edeceği şimdiden merak ediliyor…

1 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 780,53 TL

Gram altın satış fiyatı: 780,64 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.257,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.311,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.515,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.624,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.027,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.227,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?