1 Ocak 2022 altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
1 Ocak 2022 Cumartesi sabahında da altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılının son aylarını oldukça hareketli geçiren altın fiyatları son haftayı yukarı yönlü hareketle tamamlamıştı. 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının 1 Ocak 2022 sabahında ne kadar olduğu da merak konusu oldu…
01 Ocak 2022, Cumartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Gram altın yeni yılın ilk sabahında 780 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 1.311 TL seviyesine ulaştı. 22 ayar bilezikse 1 Ocak 2022 Cumartesi sabahında 720 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu ay içerisinde gerçekleşecek memur ve emekli maaş zammı ve Merkez Bankası faiz kararı açıklamalarının ise altın fiyatlarına nasıl etki edeceği şimdiden merak ediliyor…
1 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
- Gram altın alış fiyatı: 780,53 TL
- Gram altın satış fiyatı: 780,64 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.257,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.311,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.515,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.624,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.027,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.227,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 702,70 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 744,60 TL