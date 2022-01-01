Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8’in 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışında birbirinden eğlenceli ve farklı programlar yer alıyor. Hem gündüz hem de akşam kuşağında hafta sonu ve yılbaşı tatili olması nedeniyle bol bol sinema filmi ekranlarda yerini alırken, Maske Kimsin Sen isimli yarışma programı Fox TV ekranlarında görücüye çıkacak. İşte, 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışının ayrıntıları…

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:00 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)

22:15 Şarkılar Bizi Söyler

02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Geniş Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)

16:15 Milyarder (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

03:45 Öfkeli Aşıklar

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)

04:10 Maria İle Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(

00:45 Annemizi Saklarken

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)

10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

16:30 Yargı (EXXEN Dizi)

17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)

18:00 Gibi (EXXEN Dizi)

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI