1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8...
1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı, gün içinde araştırılmaya devam ediyor. Dün gece yayınlanan yılbaşı programlarının ardından bugün Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8’de yılın ilk gününü keyifle geçirtecek programlar izleyicinin karşısına çıkacak.
01 Ocak 2022, Cumartesi 14:42 Son Güncelleme:
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Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8’in 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışında birbirinden eğlenceli ve farklı programlar yer alıyor. Hem gündüz hem de akşam kuşağında hafta sonu ve yılbaşı tatili olması nedeniyle bol bol sinema filmi ekranlarda yerini alırken, Maske Kimsin Sen isimli yarışma programı Fox TV ekranlarında görücüye çıkacak. İşte, 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışının ayrıntıları…
1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:00 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Gırgıriye
- 16:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
- 22:15 Şarkılar Bizi Söyler
- 02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)
- 04:00 Müzik Arası
- 05:00 Geniş Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
- 16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
- 01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
- 03:45 Öfkeli Aşıklar
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
- 12:00 Destan
- 15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
- 22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
- 00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
- 02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
- 04:10 Maria İle Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 06:15 Pulsar
- 08:30 Çizgi Film Kuşağı
- 09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
- 11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)
- 13:00 Kiralık Aşk
- 15:30 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
- 22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(
- 00:45 Annemizi Saklarken
- 03:30 Kiralık Aşk
- 05:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
- 09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
- 10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
- 16:30 Yargı (EXXEN Dizi)
- 17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)
- 18:00 Gibi (EXXEN Dizi)
- 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
- 03:30 8X8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:25 Memet Özer İle Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Mahkum
- 16:00 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maske Kimsin Sen? (Yeni Yarışma)
- 00:45 Mahkum
- 05:30 Elkızı
- 06:30 Kadın