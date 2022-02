Rus rublesi an be an değer kaybetmeye devam ediyor. ABD, AB, NATO G7 ülkelerinin aynı sıra birçok ülkeden Rusya’ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan gerginliklerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasıyla ruble dolar karşısında yüzde 30’a varan bir değer kaybı yaşamıştı. Ancak, Rusya’nın geri adım atmaması ve bölgedeki çatışmaların şiddetini artırması rubledeki düşüşü hızlandırdı.

1 RUBLE KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

28 Şubat Pazartesi günü itibariyle Rusya Ukrayna savaşında 5. güne girildi. Rusya, başkent Kiev’de ilerlemesini sürdürürken bugün her iki tarafın temsilcileri Belarus’ta müzakerelere başladı. Tüm dünyanın gözü müzakerenin sonucunda nasıl bir karar çıkacağına çevrilirken, rubledeki düşüş de devam ediyor.

Saat 15.30 itibariyle

1 ruble: 0,14 Türk lirası

1 ruble: 0,010 dolar