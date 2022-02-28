Ekonomi 1 ruble kaç TL? 28 Şubat 2022 1 ruble kaç dolar? Rus rublesi dolar karşısında değer kaybediyor
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1 ruble kaç TL? 28 Şubat 2022 1 ruble kaç dolar? Rus rublesi dolar karşısında değer kaybediyor

Ekonomi

1 ruble kaç TL? 28 Şubat 2022 1 ruble kaç dolar? Rus rublesi dolar karşısında değer kaybediyor

Rusya Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken, Rus rublesi dolar karşısında değer kaybediyor. Uluslararası platformda Rusya’ya tepkiler gelirken aynı zamanda ekonomik yaptırımlar için de düğmeye basıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Rus rublesinde yaşanan değer kaybı tarihi bir rekora imza attı. Peki, 1 ruble kaç TL? Kaç dolar? İşte, 28 Şubat 2022 tarihinde Rus rublesinde son durum…

28 Şubat 2022, Pazartesi 15:47 Son Güncelleme:
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Rus rublesi an be an değer kaybetmeye devam ediyor. ABD, AB, NATO G7 ülkelerinin aynı sıra birçok ülkeden Rusya’ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan gerginliklerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasıyla ruble dolar karşısında yüzde 30’a varan bir değer kaybı yaşamıştı. Ancak, Rusya’nın geri adım atmaması ve bölgedeki çatışmaların şiddetini artırması rubledeki düşüşü hızlandırdı.

1 RUBLE KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

28 Şubat Pazartesi günü itibariyle Rusya Ukrayna savaşında 5. güne girildi. Rusya, başkent Kiev’de ilerlemesini sürdürürken bugün her iki tarafın temsilcileri Belarus’ta müzakerelere başladı. Tüm dünyanın gözü müzakerenin sonucunda nasıl bir karar çıkacağına çevrilirken, rubledeki düşüş de devam ediyor.

Saat 15.30 itibariyle

  • 1 ruble: 0,14 Türk lirası  
  • 1 ruble: 0,010 dolar


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