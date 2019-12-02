Akne ve sivilce dönem dönem her insanın kurtulmaya çalıştığı bir problemdir. Alternatif bir kaç yöntemle 1 gecede sivilceden kurtulmak mümkün. Sivilce geçirme yöntemleri nelerdir sorusuna cevap arayanlar detaylar haberimizde.

1 saatte sivilce nasıl yok edilir? Sivilce geçirmenin yöntemleri nelerdir?

Yoğurt ve limon kürü

1 tatlı kaşığı yoğurdun içerisine 5 damla limon sıkıp iyice karıştırınız. Temiz cildin üzerine sürün ve yoğurt kuruyana kadar bekleyin. Kuruduğunda ılık suyla yıkayınız.

Aspirin

1 çay kaşığı suyun içerisine 1 adet ekleyin. İyice karıştırıp aspirinin çözülmesini sağlayın. Karışım katılaşacaktır. Bir kulak çubuğu yardımıyla temiz ciltte sivilcenin üzerine sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruyunca ılık suyla bölgeyi yıkayın.

Aloe vera

Evde yetiştirdiğiniz aloe vera bitkisinin bir dalını yarıdan bölün ve masaj yaparak aloe veranın kırılan yerini sivilceli bölgeye sürün.

Diş macunu

1 gecede sivilceden kurtulmanız gerekiyorsa Sivilce olan bölgeye gece yatmadan önce diş macunu sürün ve kalktığınızda bölgeyi ılık suyla yıkayın.

Bal

1 kasede 1 tatlı kaşığı bal ve yarım çay kaşığı tarçını karıştırıp temiz cilde uygulayın. 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulayın.

Sarımsak

Doğal antibiyotik olan sarımsak sivilcelerin düşmanıdır. 1 diş sarımsağı ezip sorunlu bölgeye sürün. En kısa sürede sivilceden kurtulacaksınız.

Karbonat

1 tatlı kaşığı karbonatla 1 tatlı kaşığı suyu karıştırın. Cildinize iyice yedirin ve 5 dakika sonra ılık suyla cildinizi temizleyin.

Eğer hassas bir cilde sahipseniz yukarıda belirtilen yöntemler cildinize zarar verebilir. Bunun için bir uzmana danışmanız daha doğru olacaktır.

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