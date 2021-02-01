1 Şubat haftası: İnce ayar zamanı

Önceki yazılarımızda, niteliklerin madde alemine gelişin aşamalarını temsil ettiğinden bahsetmiştik. Neredeyse tüm oluşlarda benzer yönelme sıralamasını görürüz. Önce istemek ya da yönelme - yani değişken nitelik, sonra işe girişme, yoğun uğraşı - yani öncü nitelik ve en sonunda da ayrıntıları işleme ya da başka bir değişle ince ayar. Sabit nitelik bu son işleyişi temsil ettiğinden sabit nitelikteki Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarındaki göstergeler de olayların durulmasıyla, sabitlenmesiyle ve ince ayarla ilişkili görülür.

Göstergeler sabit nitelikte toplanıyor

Bu hafta Satürn, Jüpiter, Güneş, Merkür, Mars ve Uranüs sabit burçlarda olacak, Venüs de daha haftanın birinci gününde Oğlak burcundaki seyrini tamamlayıp, sabit bir burç olan Kova'ya geçiyor. Yine haftanın ilk gününde kesinleşecek Güneş-Mars karesi, hafta sonuna yakın kesinleşecek Venüs-Satürn kavuşumu da haliyle sabit burçlarda gerçekleşecek.

Dayanıklılık ve uzun ömür

Sabit burçlardaki Güneş, dayanıklı ve dirençli bir bünyeye işaret eder. Sabit burçlar enerjiyi tutar, yavaş yavaş harcar. Yaşam enerjisini de uzun süre tutabildiklerinden sabit burçlarda Güneş'in nispeten daha uzun ömür vaat ettiği düşünülür, özellikle de toprak elementinden olan Boğa burcunda, çünkü toprak da enerjiyi tutar. Hastalıklara direnç de yavaş gelişir, ama uzun süreli olur. Uzun sözün kısası sabit nitelik hem hayat göstergelerini, hem hastalık göstergelerini sabitleştirir. Hastalık göstergeleri sabit burçlarda olduğunda ilerleme ya da iyileşme kaydetmeyeceğiz anlamına gelmiyor tabii ama bünye dirençli olduğu kadar, hastalıklar da dirençli olabiliyor.

Güneş-Mars karesi haftaya aktiflik katıyor

1 Şubat'ta kesinleşecek Güneş-Mars karesi aslında sert bir açı. Normal şartlarda ateşli hastalıklar, enfeksiyonlar, yanıklar ve kazalar, kalp ile ilgili sorunlara işaret eder. Ama bu hafta ateş elementi eksikliği de olacak. Ay dışında ateş elementinde gösterge yok. Ay da hafta sonuna doğru yalnızca kısa bir süre için Yay'da seyredecek. Kare açı aktive edici ve ateş enerjisi taşıyan bir açıdır. Haliyle sıcak ve kuru doğadaki Güneş ve Mars'ın kare açısı, ateş eksikliğinden kaynaklanabilecek halsizlik, ilgisizlik, dolaşım, hazım, konsantrasyon ve dikkat sorunlarının üstesinden gelmemize yardım edecek. Başka bir deyişle iki negatif bir pozitif edecek. Güneş-Mars karesi bu hafta zorlayıcı değil, dengeleyici etkilere işaret ediyor.

Venüs-Satürn kavuşumu ne öneriyor?

Venüs-Satürn kavuşumu Venüs'ün sevgi dolu, enerjik doğasını Satürn'ün engellediği şeklinde düşünülür. Bu açıyı olumlu yorumlayan ustalardan ilki sanırım Ptolemi (Bamtalyus). Ptolemi Venüs-Satürn kavuşumlarında Venüs'ün iyicil etkisinin kalıcı olabileceğini ifade ediyor. Her madalyonun iki yüzü var tabii. Tıbbi astroloji gözüyle kavuşumları da sert açı saydığımızdan, dolaşımla ilişkili Kova burcundaki Venüs-Satürn kavuşumu ilk planda özellikle bacak toplardamarlarındaki akım sorunlarını ya da tıkanıklıkları akla getiriyor.

Alt beden ve bacak hareketlerini ihmal etmeyelim

Varis ve bacak toplardamarlarındaki dolaşım sorunlarının en kolay ve akılcı önlemi yürüyüş ya da ayak-bacak hareketleri yapmak. Bilgisayar başında, masa başında, ayakta ya da oturarak sabit durmak zorunda kaldığımız durumlarda, yolculuklarda yapabildiğimiz kadar sık oynatalım ayaklarımızı ve bacaklarımızı. Sabit bir şekilde ayakta durmak zorunda kaldığımızda durduğumuz yerde step hareketleri yapalım. Oturduğumuz yerden saatte bir kalkıp dolaşalım ve ayaklarımızı her yöne çevirip germeğe çalışalım.

Merkür retrosu ile birlikte genel etkiler

Venüs-Satürn kavuşumunun olumlu etkilerinin de olduğunu belirtmiştik. Sabit baskınlığını deneyimleyeceğimiz bu dönemde kan şekeri, tansiyon, hormon sorunları gibi ayar gerektiren rahatsızlıklarda denge sağlamak, kan şekeri düzeylerini normalde tutmayı başarabilmek, tansiyonumuzu ve hormon düzeylerini gereken seviyelerde sabitleyebilmek her zamankinden çok daha kolay olacak. Merkür retrosu da tıbbi astroloji gözüyle yapılan tetkik ve tedavi sonuçlarının gözden geçirilip, gerekli ince ayarların yapılabilmesine fırsat verecek.

Bu hafta genel etkileriyle uzun zamandır sarf edilen emeklerin sonuçlarını görebileceğimiz bir hafta olacak.







