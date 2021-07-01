Türkiye 1 Temmuz 2021 bu akşam yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz 2021 bu akşam yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye

1 Temmuz 2021 bu akşam yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz 2021 itibariyle Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçildi. Vatandaşlar, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

01 Temmuz 2021, Perşembe 22:08 Son Güncelleme:
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Bugün itibariyle tüm Türkiye normalleşme dönemine girdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz 2021 genelgesinden sonra sokağa çıkma yasağı saatleri merak edildi. Bugün sokağa çıkma yasağı bitti mi? 1 Temmuz 2021 sokak kısıtlaması var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları..

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağının akıbeti belli oldu. 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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