1 Temmuz Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
1 Temmuz Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 1 Temmuz 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Temmuz 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Melike Ateş, Ahmet Demir ve Gözde Güçlükol yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı Çarşı’dan alışveriş yapma, kredi kartı borcu ödeme ya da nakit para kazanma şansı elde edecek. En çok puanı toplayan finalde otomobil için yarışacak.
TV8 20.00: Doğduğun Ev Kaderindir
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerde olduğu ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, sezon finali ile ekranda: Zeynep, ilk defa kendisi için bir karar alarak Mehdi ile mutlu olmayı seçer. Ancak Benal’in varlığı, aşkları için tehdittir. Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak birkaç günlüğüne balayına çıkarlar.
ATV 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sağ Salim
22:00 Can Feda
KANAL D 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Film
STAR TV 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kanlı Nigar
23:30 Çember
FOX TV 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
13:45 Bay Yanlış
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi İkimiz
22:15 Paris'ten Sevgilerle
TRT 1 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Sağlıklı Mutfak
07:05 Aslan Ailem
10:15 Tozkoparan
11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:00 Elimi Bırakma
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
TV8 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Show TV 1 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Türk Malı
22.30 Güldür Güldür Show
23:40 Türk Malı
Kanal 7 1 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:20 Elif
09:30 Mihrali
10:50 Alın Teri
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Hak Yolu
a2 1 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın