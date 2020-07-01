Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Temmuz 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Melike Ateş, Ahmet Demir ve Gözde Güçlükol yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı Çarşı’dan alışveriş yapma, kredi kartı borcu ödeme ya da nakit para kazanma şansı elde edecek. En çok puanı toplayan finalde otomobil için yarışacak.

TV8 20.00: Doğduğun Ev Kaderindir

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerde olduğu ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, sezon finali ile ekranda: Zeynep, ilk defa kendisi için bir karar alarak Mehdi ile mutlu olmayı seçer. Ancak Benal’in varlığı, aşkları için tehdittir. Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak birkaç günlüğüne balayına çıkarlar.





ATV 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sağ Salim

22:00 Can Feda





KANAL D 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Film





STAR TV 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kanlı Nigar

23:30 Çember





FOX TV 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

13:45 Bay Yanlış

16:15 Familya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Çalgı Çengi İkimiz

22:15 Paris'ten Sevgilerle





TRT 1 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Sağlıklı Mutfak

07:05 Aslan Ailem

10:15 Tozkoparan

11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:00 Elimi Bırakma

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri





TV8 1 Temmuz 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir





Show TV 1 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türk Malı

22.30 Güldür Güldür Show

23:40 Türk Malı





Kanal 7 1 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:20 Elif

09:30 Mihrali

10:50 Alın Teri

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Hak Yolu





a2 1 Temmuz 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











