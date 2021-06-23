Kademeli normalleşmede 1 Temmuz yeni bir dönemin başlangıcı sayılıyor. Birçok yasak kalkarken, bazı uygulamalara da saat değişikliği ile devam ediliyor. Vatandaşların gündeminde ise 1 Temmuz’da kalkacak yasaklar listesi yer alıyor…

İŞTE MADDE MADDE 1 TEMMUZ’DAN SONRA KALKACAK YASAKLAR

HAFTA SONU SOKAÇA ÇIKMA YASAĞI

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Haziran ayı itibariyle sadece Pazar günleri uygulanıyordu. Cumartesi akşam saat 10.00’da başlayan hafta son sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam ediyordu. Kabine toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA AÇIKMA KISITLAMASI

1 Temmuz’dan sonra kalkacak yasaklar arasında en çok beklenenlerden biri de hafta içi saat 22.00’de başlayıp, ertesi gün saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasıyla. Açıklanan kararlarla birlikte 1 Temmuz’dan itibaren hafta içi sokağa acıkma kısıtlaması da sona eriyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Şehirlerarası seyahat yasağı son genelge ile biraz daha gevşemiş ve sadece sokağa acıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde uygulanmaya başlamıştı. 1 Temmuz tarihinden itibaren şehirlerarası seyahat yasağı da tamamen kalkıyor.

TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI

Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar otobüs, metro, metrobüs, dolmuş ve minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamıyordu. 1 Temmuz’dan sonra kalkacak yasaklar arasında şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması da eklendi.

MEKANLARDAKİ MÜZİK YAYINLARI

Kafe, restoran ve eğlence yerlerinde müzik yayınına yönelik sınırlama da 1 Temmuz’dan itibaren saat 24.00'e çekildi.

KAMUDA ESNEK MESAİ

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buluyor, normal mesai düzenine geçiliyor.