Kritik Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz’dan sonra kalkacak yasaklar belli oldu. Aşı uygulamalarının hız kazanması ve koronavirüs tablosunda yaşanan olumlu gelişmeler, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından da 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar araştırılmaya başlandı.

1 TEMMUZ'DAN SONRA KALKACAK YASAKLAR NELER?

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı. Bu kapsamda 1 Temmuz’dan sonra bazı yasaklara son verildi. Bu kapsamda;

Hafta içi saat 22.00’de başlayıp ertesi sabah 05.00’te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması tümüyle kaldırıldı.

Cumartesi akşamı saat 22.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını içine alan ve pazartesi sabah saat 05.00’te sona eren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde uygulanan şehirlerarası seyahat yasağı kaldırıldı.

Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalarda sona eriyor.

Bununla birlikte,

Kamuda normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı salgın yönetimi rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecek.

Müzikle ilgili kısıtlama da saat 24.00’e çekiliyor.

KORONAVİRÜS EKONOMİK TEDBİRLERİ

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan nakdi ücret desteği (işsizlik maaşı), kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve işten çıkarma yasağı hakkında bir açıklamada bulunulmadı.

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Düğünlerin nasıl olacağına dair ayrıntılar Haziran ayı normalleşme genelgesinde yer almıştı. 15 Temmuz tarihinden itibaren düğünler ve nikah törenlerinde ikram kısıtlamasının kaldırılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, kısıtlamalar kapsamında saat 21.00 itibariyle düğünler sona erecek.