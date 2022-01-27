1 Tepsi Baklava Tarifi ve Yapılışı - En güzel 1 Tepsi Baklava nasıl yapılır?
Tam ölçü 1 tepsi baklava yapmak isteyenler için ölçüsü ölçüsüne 1 tepsi baklava tarifi ve yapılışı işinize çok yarayacak. Peki, En güzel 1 tepsi baklava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız 1 tepsi baklava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
27 Ocak 2022, Perşembe 16:31 Son Güncelleme:
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En sevilen tatlılardan birisi olan ev baklavası, 1 tepsi baklava tarifi ile tam ölçü yapmanıza yardımcı oluyor. Peki, en güzel 1 tepsi baklava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 1 tepsi baklava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
1 TEPSİ BAKLAVA TARİFİ
1 tepsi baklava malzemeler
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı su
- 1 çay bardağı kaymak
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı karbonat
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- Kulak memesinden biraz daha yumuşak kıvam alıncaya kadar un
- 1 paket bizim yağ margarin
Şerbeti için;
- 4 su bardağı şeker
- 4 su bardağı su
- 4-5 damla limon
Hamuru açmak için;
- Yarım kilo nişasta
- 2 paket fındık
1TEPSİ BAKLAVA YAPILIŞI
- Tüm malzemeleri büyük bir kapta karıştırın. Un, kabartma tozu, karbonat eleyip hamuru iyice yoğurun.
- Üzerini nemli bezle örterek 1 saat dinlendirin.
- Fırın tepsisini yağlayın, hazırlanan hamuru ortadan ikiye kesin.
- İlk kesilen hamuru enlemesine yapılanın üzerinde uzatın, bıçakla ortasından tekrar kesin.
- Sonrasında kesilen hamuru 20 eşit parça şeklinde kesip nişasta olan kaba aralıklı bir şekilde koyun.
- Bütün küçük parçaları çok büyük olmayacak şekilde yuvarlak olarak oklavayla açın, her hamurun arasına biraz nişasta serpiştirin.
- Hamurun yarısını bitirdikten sonra diğer kalan hamuru da aynı şekilde açın, sonrasında merdane yardımıyla hamuru fırın tepsisi boyunca büyütün.
- Sonrasında içine eşit şekilde fındığı serpiştirin, isteğe bağlı cevizli veya Antep fıstıklı yapabilirsiniz.
- Kalan diğer hamuru da aynı şekilde açıp büyüttükten sonra baklavayı bıçakla kesip dilimlere ayırın.
- 1 paket margarini biraz rengi dönmeye başladığında baklavanın üzerine dökün.
- 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
- Üzeri kızardıktan sonra 150 dereceye alıp öyle pişirmeye devam edin.
- Bu şekilde yapılınca baklava hamur olmuyor, ağızda dağılıyor.
- Yaklaşık bu şekilde 1 saat piştikten sonra baklavayı ılımaya bırakın.