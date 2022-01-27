En sevilen tatlılardan birisi olan ev baklavası, 1 tepsi baklava tarifi ile tam ölçü yapmanıza yardımcı oluyor. Peki, en güzel 1 tepsi baklava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız 1 tepsi baklava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

1 TEPSİ BAKLAVA TARİFİ

1 tepsi baklava malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1 çay bardağı kaymak

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Kulak memesinden biraz daha yumuşak kıvam alıncaya kadar un

1 paket bizim yağ margarin

Şerbeti için;

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

4-5 damla limon

Hamuru açmak için;

Yarım kilo nişasta

2 paket fındık

1TEPSİ BAKLAVA YAPILIŞI

Tüm malzemeleri büyük bir kapta karıştırın. Un, kabartma tozu, karbonat eleyip hamuru iyice yoğurun.

Üzerini nemli bezle örterek 1 saat dinlendirin.

Fırın tepsisini yağlayın, hazırlanan hamuru ortadan ikiye kesin.

İlk kesilen hamuru enlemesine yapılanın üzerinde uzatın, bıçakla ortasından tekrar kesin.

Sonrasında kesilen hamuru 20 eşit parça şeklinde kesip nişasta olan kaba aralıklı bir şekilde koyun.

Bütün küçük parçaları çok büyük olmayacak şekilde yuvarlak olarak oklavayla açın, her hamurun arasına biraz nişasta serpiştirin.

Hamurun yarısını bitirdikten sonra diğer kalan hamuru da aynı şekilde açın, sonrasında merdane yardımıyla hamuru fırın tepsisi boyunca büyütün.

Sonrasında içine eşit şekilde fındığı serpiştirin, isteğe bağlı cevizli veya Antep fıstıklı yapabilirsiniz.

Kalan diğer hamuru da aynı şekilde açıp büyüttükten sonra baklavayı bıçakla kesip dilimlere ayırın.

1 paket margarini biraz rengi dönmeye başladığında baklavanın üzerine dökün.

180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Üzeri kızardıktan sonra 150 dereceye alıp öyle pişirmeye devam edin.

Bu şekilde yapılınca baklava hamur olmuyor, ağızda dağılıyor.

Yaklaşık bu şekilde 1 saat piştikten sonra baklavayı ılımaya bırakın.



