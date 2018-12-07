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1 ton 271 kilogram eroinle ilgili bir iş insanı gözaltında

Van'dan İstanbul'a giden bir TIR'da ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili bir iş insanı gözaltına alındı

07 Aralık 2018, Cuma 21:16
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1 ton 271 kilogram eroinle ilgili bir iş insanı gözaltında

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce Erzurum-Erzincan karayolu uygulama noktasında yürütülen denetimlerde Van'dan İstanbul'a giden ve dorsesinde hayvan kuyruk yağlarının oldu bir TIR durduruldu.

KUYRUK YAĞLARININ İÇİNE GİZLENMİŞ

Yapılan aramada hayvan kuyruk yağlarının içerisine gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 1 ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

TIR kabininde yakalanan H.Ç., R.Y. ile S.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İŞ İNSANI GÖZALTINA ALINDI

Şahısların emniyette verdikleri ifadeler doğrultusunda Van’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda A.E. isimli iş insanı gözaltına alındı. A.E. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzincan’a gönderildi.

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