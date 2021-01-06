Pratik Bilgiler 1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram?

1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram?

Pratik Bilgiler

1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram?

Yemek yaparken hassas tartı kullanmıyor ve ortalama bir yemek kaşığı tereyağı kaç gram olduğunu mu merak ediyorsunuz? Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgilerden birisi de 1 yemek kaşığı tereyağının kaç gram olduğudur. 100 gram, 125 gram, 150 gram ve 250 gram tereyağı kaç kaşık eder? Merak edilenler haberimizde.

06 Ocak 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Mutfakta enfes lezzetler yapan kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de 1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram? Eğer sizde 1 yemek kaşığı tereyağının kaç gram ettiğini merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

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1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram?

1 yemek kaşığı tereyağı yaklaşık olarak 14 gram eder.

100 gram tereyağı = 7 yemek kaşığı eder.

125 gram tereyağı = 8,5 yemek kaşığı eder.

150 gram tereyağı = 10 yemek kaşığı eder.

200 gram tereyağı = 14 yemek kaşığı eder.

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