Mutfakta enfes lezzetler yapan kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de 1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram? Eğer sizde 1 yemek kaşığı tereyağının kaç gram ettiğini merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram?

1 yemek kaşığı tereyağı yaklaşık olarak 14 gram eder.

100 gram tereyağı = 7 yemek kaşığı eder.

125 gram tereyağı = 8,5 yemek kaşığı eder.

150 gram tereyağı = 10 yemek kaşığı eder.

200 gram tereyağı = 14 yemek kaşığı eder.



