1 yıl içinde 1.9 milyon ölüm
Koronadan ilk can kaybı 11 Ocak 2020’de meydana gelmişti. Dün, bu ölümün yıldönümüydü. Aradan geçen 1 yılda ölü sayısı 1.9 milyonu aştı. Hasta sayısı ise 90 milyonu geçti. Virüs kabusu sürerken birçok ülkede kısıtlamalar devam ediyor.
12 Ocak 2021, Salı 11:43 Son Güncelleme:
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12 Aralık 2019’da Çin’de yeni bir virüs türünün yayılmaya başladığı öne sürülmüştü. 31 Aralık 2019’da ise Çin, 11.5 milyon nüfuslu Wuhan’da daha önce görülmeyen bir virüs nedeniyle salgın yaşandığını duyurdu. 11 Ocak 2020’de ise Wuhan’da 61 yaşındaki bir kişi, bu yeni hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu dünyada koronavirüsten ilk ölümdü. Üstelik ölen kişi hastalığı 41 kişiye bulaştırmıştı. Ve kabus tüm dünyaya yayıldı. Dün açıklanan rakamlara göre; 90 milyon 859 bin 341 kişi hastalanırken 1 milyon 946 bin 306 kişi öldü.
DSÖ, Çin'e gidiyor
Salgın, ikinci dalga etkisiyle dünyaya korku salmaya devam ediyor. Salgın başında uyguladığı çok sıkı karantina yöntemi sayesinde hastalığı nispeten yenen Çin’de ise hayat normale dönmüştü. Fakat dün yeni vakalarda ülkede son 5 ayın en yüksek rakamları görülünce 1 milyondan fazla kişi karantinaya alındı. Dün Malezya’nın yarısı karantinaya alındı. İngiltere zaten sıkı olan kısıtlamaların daha da artırılmasını planlıyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü’nden uzmanların koronavirüsün kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak için yarın Çin’e gideceği açıklandı.