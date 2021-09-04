Eyüpsultan’da, babasına Covid-19 teşhisi konulan ve kendisi de temaslılar listesinde olan 19 yaşındaki Hüseyin Ş. evde izolasyonda kalması gerekirken yasağı delip dışarı çıktı. Arabayla gezerken jandarmaya yakalanan Ş. hakkında, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hüseyin Ş. verdiği ifadede, “Yaklaşık bir haftadır eve gitmiyorum. Temaslı olarak bildirildiğimi bilsem çıkmazdım” dedi.

İstanbul Eyüpsultan’da Jandarma ekiplerinin 17 Nisan 2021 tarihinde yaptığı yol kontrolüne 19 yaşındaki bir sürücü takıldı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde sürücünün 19 yaşındaki Hüseyin Ş. olduğu ve Covid-19 temaslısı olduğu ortaya çıktı. Evinde izolasyon sürecinde olması gerekirken dışarıda yakalanan Ş. hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ekipleri tuttukları tutanağı savcılığa bildirince Hüseyin Ş. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı.Milliyet'ten Damla Güler'in haberi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Ş. babasının Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Ancak bu süreçte kendisinin evi terk ettiğini, dolayısıyla babasından virüs kapmadığını söyleyen Hüseyin Ş., “Babamın 15 Nisan’da Covid-19 testi pozitif çıkmış. Testin pozitif çıktığını annem bana telefonda söyledi. Muhtemelen ailemin evine gelen izolasyon ekipleri evde kimlerin ikamet ettiğini sorunca ailem benim de aynı evde ikamet ettiğimi söylemişler. Bunun üzerine izolasyon ekiplerinin beni de temaslı olarak sisteme kayıt ettiklerini tahmin ediyorum. Ben yaklaşık 1 haftadır eve gitmiyorum” dedi.

"BİLSEYDİM DIŞARI ÇIKMAZDIM"

Evde kalması gerektiğini Jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde öğrendiğini söyleyen Hüseyin Ş., “Sistemde temaslı olarak kayıtlı olduğumu bilseydim dışarı çıkmazdım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ve pişmanım. Bir daha tekerrür etmeyecek. Kendi kullanmış olduğum aracımla tek başıma kendi ikamet ettiğim evime giderek izolasyona gireceğim” dedi.

MAHKEMEDEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA; “BİLDİRDİNİZ Mİ?”

Alınan ifadenin ardından Hüseyin Ş. hakkında, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, tensip tutanağında Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık Hüseyin Ş. hakkında covid-19 tanısı konup konmadığı, temaslı ise bu durumun kendisine bildirilip bildirilmediği hususlarının sorulmasına karar verdi. Hüseyin Ş.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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