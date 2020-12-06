Magazin 1 yılda 3 kez taşınan Hazal Kaya: Yeni evin ışığı kötü

1 yılda 3 kez taşınan Hazal Kaya: Yeni evin ışığı kötü

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1 yılda 3 kez taşınan Hazal Kaya: Yeni evin ışığı kötü

Hazal Kaya ile eşi Ali Atay, 2019’da Zekeriyaköy’deki bir villaya taşınmıştı.

06 Aralık 2020, Pazar 09:34 Son Güncelleme:
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Hazal Kaya, 8 aylık hamileyken bu evde yangın çıktı. Çift geçen ağustosta geçici olarak Acarkent’te villa kiraladı. Kısa süre önce de hayallerine göre bir ev bulup satın aldılar. Bir yılda üçüncü kez taşınma telaşına giren Hazal Kaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Bence de tebdil-i mekanda fayda var. Neyse konu bu değil. Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?” diye dert yandı.

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