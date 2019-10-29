1 yılda 40 milyon yolcu

7 Nisan'da taşınmıştı

İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının birinci fazı 29 Ekim 2018’de açılmıştı. 31 Ekim 2018’de tarifeli seferlere başlanmış ve açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçişi de 7 Nisan 2019’da olmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nda bir yılda hizmet verilen yolcu sayısının 40 milyon 470 bin 45 olduğunu söyledi.

252 bin 795 uçak

Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildiğini belirten Cahit Turhan, “İstanbul Havalimanı’nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi” diye konuştu.

Avrupa'nın en büyüğü

İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın iniş kalkış yaptığını belirten Cahit Turhan, “İç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor” dedi.

Turhan, yeni pistlerin yapımları tamamlandıktan sonra havalimanının tam kapasite kullanılmaya başlanmasıyla, Avrupa’nın en büyük havalimanının İstanbul’da hizmete girmiş olacağını söyledi.