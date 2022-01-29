1 yıldır oynadığı aynı sayılarla büyük ikramiyeyi kazandı

Serik’te mobilya ustası Yalçın Küçük, 1 yıldır aynı sayılardan oluşan kuponu ile her hafta düzenli olarak ‘On Numara’ adlı şans oyunu oynadı. Daha önce kazandığı kupona isabet eden 86 lirayı 120 liraya tamamlayan Küçük, bayide 12 ayrı kupon oynadı. 21 Ocak’taki çekilişte Küçük’ün oynadığı ‘On Numara’ kuponlarından birine büyük ikramiye isabet etti. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan tek kişi olan Küçük, 239 bin 276 lira 30 kuruşun sahibi oldu.

'KENDİME EV YAPTIRACAĞIM'

Büyük ikramiyeyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan Küçük, “Kuponumdaki uğurlu olduğunu düşündüğüm sayıları hiç değiştirmeden aynı biletle 1 yıldır oynuyorum. Sonunda denk geleceğine inanıyordum. Şans bu defa bana güldü. 21 Ocak çekilişinde On Numara’da Türkiye’de sadece ben büyük ikramiyeyi kazandım. Kazandığım için çok mutluyum. Kazandığım ikramiye ile memleketim Akseki’nin Akşahap Mahallesi’ne ev yaptıracağım. Artan para ile de Kıbrıs’ı çok merak ettiğim için oraya gezmeye gitmek istiyorum” diye konuştu.

İLK TEBRİK KARDEŞİNDEN

Yalçın Küçük’ün kardeşi Halil Küçük ise “Ağabeyim 1 yıldır aynı kuponu oynuyor. Kendisi çok gariban. Azmetti ve sonunda amacına kavuştu. Hep aynı sayıları azimle oynaması da onun karakter özelliğinin yansıması. Bu para ile kendisine ev yaptırmayı düşünüyor” diye konuştu.