Asya piyasalarında yaşanan panik satışının ardından altın fiyatları son zamanlarda hiç olmadığı kadar düşüş yaşamıştı. Ancak altın fiyatlarındaki bu düşüşün uzun vadeli olmayacağı görüşünde. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın bugün (10 Ağustos) ne kadar? İşte 10 Ağustos altın fiyatları…

10 AĞUSTOS SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftaya iyi bir başlangıç yapmıştı bugün ise daha durgun seyrediyor. Yüzde 0,40 oranındaki yükselişin ardından gram altının alış fiyatı 482,09 TL, satış fiyatı ise 482,53 TL oldu. Gram altın dün 482,09 TL’den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da güne sakin başladı ve yüzde 0,50 oranında yükselişle birlikte alış fiyatı 785,00 TL, satış fiyatı ise 801,00 TL oldu. Çeyrek altının dünkü satış fiyatı da 801,00 TL idi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın dün sabah yaşadığı büyük artışın ardından, dünden bu yana daha sakin seyrediyor. 10 Ağustos Salı sabahında yüzde 0,50 oranında değer kazanan yarım altın 1.570,00 TL’den alınıp 1.602,00 TL’den satılıyor. Yarım altının satış fiyatı dün 1.602,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altında düşmeye devam ediyor. Bugün yüzde 1,17 oranındaki değer kaybının ardından tam altının alış fiyatı 3.093,55 TL, satış fiyatı ise 3.154,51 TL oldu. Tam altın bir önceki gün 3.191,83 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınındaki değer kaybı bu sabah yüzde 1,09 oranında oldu ve alış fiyatı 3.208,00 TL, satış fiyatı 3.257,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını dün ise 3.293,00 TL’den satılmıştı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın güne yüzde 0,41 oranında değer artışıyla başladı ve alış fiyatı 265,47 TL, satış fiyatı ise 318,94 TL oldu. 14 ayar altın hafta başında 318,01 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altındaki değer kaybı devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 1,17’lik düşüşün ardından 352,86 TL’den alınıp 353,19 TL’den satılıyor.18 ayar altının satış fiyatı dün 357,37 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?