10 Ağustos Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
10 Ağustos Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 10 Ağustos 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Ağustos 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Postacı
Kemal Sunal ile Fatma Girik’i bir araya getiren ‘Postacı’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Postacı Adem, Sevtap’a aşıktır. Evlenmeye karar veren ikilinin önündeki tek engel Sevtap’ın Almanya’daki ağabeyi Latif’tir. Aşıklar, Latif’e mektup gönderip Sevtap’ın babasının bu evliliğe razı olduğunu yazarlar. Fakat Latif tatil için Türkiye’ye gelince oyunları ortaya çıkar.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Ahmet, ailesine, Çağla’nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ile Zola’nın babalarını bulmaya karar verir. Eşlerinin kayıp babaların peşine düştüğünü öğrenen Arif ve Zekeriya panik olurlar. Zola ve Çavi’nin arası Azra yüzünden açılır.
ATV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakm
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
KANAL D 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Postacı
21:15 Çatı Katı Aşk
STAR TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:30 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18.45 Ana Haber
20:0 Godzilla
FOX TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Bay Yanlış
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:20 Yeşil Deniz
10:50 Tozkoparan
12:30 Hangimiz Sevmedik
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun
23:05 Seksenler
TV8 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Apartmanlar Yarışıyor
20:00 Masterchef Türkiye
TV8 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Apartmanlar Yarışıyor
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
13:30 Pis Yedili
16:00 Oh Olsun
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
Kanal 7 10 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Elif
09:00 Aman Doktor 2
11:00 Aşk Bir Rüya
13:00 Hazine
14:45 Yemine
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Asla Vazgeçmem
a2 10 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın