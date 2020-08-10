Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Ağustos 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Postacı

Kemal Sunal ile Fatma Girik’i bir araya getiren ‘Postacı’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Postacı Adem, Sevtap’a aşıktır. Evlenmeye karar veren ikilinin önündeki tek engel Sevtap’ın Almanya’daki ağabeyi Latif’tir. Aşıklar, Latif’e mektup gönderip Sevtap’ın babasının bu evliliğe razı olduğunu yazarlar. Fakat Latif tatil için Türkiye’ye gelince oyunları ortaya çıkar.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Ahmet, ailesine, Çağla’nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ile Zola’nın babalarını bulmaya karar verir. Eşlerinin kayıp babaların peşine düştüğünü öğrenen Arif ve Zekeriya panik olurlar. Zola ve Çavi’nin arası Azra yüzünden açılır.





ATV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakm

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah





KANAL D 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Postacı

21:15 Çatı Katı Aşk





STAR TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:30 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18.45 Ana Haber

20:0 Godzilla





FOX TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:20 Ege'nin Hamsisi

08:20 Yeşil Deniz

10:50 Tozkoparan

12:30 Hangimiz Sevmedik

15:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tövbeler Olsun

23:05 Seksenler





TV8 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye





TV8 10 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 10 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

13:30 Pis Yedili

16:00 Oh Olsun

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım





Kanal 7 10 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Elif

09:00 Aman Doktor 2

11:00 Aşk Bir Rüya

13:00 Hazine

14:45 Yemine

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Asla Vazgeçmem





a2 10 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın