Türkiye 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 kilometrelik kuyruk oluştu

10 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Türkiye

10 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda ulaşım, 3 saat aksarken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

14 Ekim 2021, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önündeki araca çarptı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından Trafik, 3 saat sonra normale döndü. 

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bir suikast hikayesi...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Facebook, Instagram, Twitter'da fotoğraf paylaşanlar dikkat! Yasal yaptırımlar kapıda