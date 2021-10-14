10 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önündeki araca çarptı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından Trafik, 3 saat sonra normale döndü.

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)