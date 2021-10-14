10 aracın karıştığı zincirleme kaza! 5 kilometrelik kuyruk oluştu
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda ulaşım, 3 saat aksarken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
14 Ekim 2021, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 07.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi mevkisinde meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önündeki araca çarptı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.
Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından Trafik, 3 saat sonra normale döndü.
Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)
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