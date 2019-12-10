10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'da gerçekleşen hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmişti. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmişti. İkinci saldırı ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşanmıştı. Hain terör saldırısı sonucunda 166 kişi yaralanmış, 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil şehit oldu 44 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısının ertesi günü bir günlük milli yas ilan edilmişti. Bugün, Beşiktaş'taki hain saldırının 3'ücü yıl dönümü. Beşiktaş Spor Kulübü'nün taraftar topluluğu Çarşı ve bir çok Twitter kullanıcısı, sosyal medya üzerinden terörü lanetleyen ve şehitleri andıkları paylaşımlar yapıyor.





















Patlama anı Beşiktaş TV'nin canlı yayınında

Öte yandan, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'nın önünde meydana gelen patlama, BJK TV canlı yayınına da yansımıştı.





BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen'in, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun ile canlı yayın yaptığı sırada meydana gelen patlama sonrası, stüdyodaki ses kesiliyor.





Saldırıyı TAK üstlenmişti

Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıklamıştı.. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar