10 Aralık 2016 Beşiktaş'taki bombalı saldırıların 3'üncü yıl dönümü
10 Aralık 2016'da tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bir olay yaşandı. İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil 44 kişi şehit oldu, 166 kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısı sonucu, 11 Aralık 2016'da Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Bugün 10 Aralık 2019 ve Beşiktaş'taki hain terör saldırısının 3'üncü yıl dönümü. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'da gerçekleşen hain terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmişti. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmişti. İkinci saldırı ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşanmıştı. Hain terör saldırısı sonucunda 166 kişi yaralanmış, 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil şehit oldu 44 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısının ertesi günü bir günlük milli yas ilan edilmişti. Bugün, Beşiktaş'taki hain saldırının 3'ücü yıl dönümü. Beşiktaş Spor Kulübü'nün taraftar topluluğu Çarşı ve bir çok Twitter kullanıcısı, sosyal medya üzerinden terörü lanetleyen ve şehitleri andıkları paylaşımlar yapıyor.
https://twitter.com/forzabesiktas/status/1204160135809114112
https://twitter.com/FullTimeTinerci/status/1204159995614564354
https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1204267746118316032
https://twitter.com/iletisim/status/1204115124342136833
Patlama anı Beşiktaş TV'nin canlı yayınında
Öte yandan, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'nın önünde meydana gelen patlama, BJK TV canlı yayınına da yansımıştı.
BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen'in, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun ile canlı yayın yaptığı sırada meydana gelen patlama sonrası, stüdyodaki ses kesiliyor.
Saldırıyı TAK üstlenmişti
Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıklamıştı.. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar