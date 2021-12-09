Fakir marka waffle makinesi BİM’de bu hafta 259 TL’den satışa sunulacak. Bununla birlikte, Fakir dik durabilen süpürgenin fiyatı ise 279 TL olarak aktüel ürünler listesinde yerini aldı. İşte, 10 Aralık 2021 BİM aktüel ürünler listesi ve kataloğun tüm ayrıntıları…

10 ARALIK 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BPA Free Şarjlı Damacana Pompası 39,90 TL,

Paşabahçe 1000cc Kavanoz 16,50 TL,

Paşabahçe 1500cc Kavanoz 19,50 TL,

Paşabahçe 2500cc Kavanoz 24,50 TL,

Chef's Granit Efektli Karnıyarık Tenceresi 79,90 TL,

Chef's Granit Efektli Sosluk 22,90 TL,

Benante Küçük Şekilli Fincan 29,90 TL,

Benante Büyük şekilli Kupa 39,90 TL.

Kiwi marka katı meyve sıkacağı 299,00 TL,

1000 watt Fakir Waffle Makinesi 259 TL,

Kütahya Porselen Porselen Fırın Kabı 22,50 TL,

Kütahya Porselen Porselen 30 cm Fırın Kabı 49,90 TL,

Kütahya Porselen Porselen 38 cm Fırın Kabı 69,90 TL,

18 Parçadan oluşan Rölyefli Kütahya Porselen Yemek Takımı 159 TL,

Tekli koli bandı 4,90 TL,

2li makas seti 19,90 TL.

Kitaplıklı çalışma masası 299,00 TL,

360 derece dönebilen Ofis sandalyesi 279,00 TL,

Jabra 75 T Elite Kulaklık 779 TL,

Kablosuz Klavye Mouse Set 219,00 TL,

Wireless Mouse 115,00 TL.

Tuzluk Biberlik 5,90 TL,

Cam Supla 14,90 TL,

Glass in Love Çiçekli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 59,90 TL,

Glass in Love Borosilikat Yağlık 29,90 TL,

Servis ve Sunum Kasesi 17,90 TL,

Paşabahçe Desenli Cam Saklama Kabı 4,90 TL,

Lav 3'lü Meşrubat Bardağı 14,90 TL.

Dekoratif saksılı Çiçekler 9,90 TL,

Kapı Arkası Askılık 22,90 TL

Çocuk Masası 49,90 TL.

Çocuk Sandalyesi 27,50 TL,

Piccolo Mondi Sevimli Hayanım 17,50 TL.

Yağmur Damlası Oyuncağı 19,90 TL,

Woodoy Citywood 100 Parça 29,90 TL,

Barbie Bebek 29,90 TL,

Casio Bilimmsel Hesap Makinesi 89,90 TL,

Casio Masa Üstü Hesap Makinesi 49,90 TL,

Şarj Özellikli Masa Lambası 79,90 TL,

Ayarlanabilir telefon ve tablet tutucu stand 14,90 TL,

RGB ışıklı telefon standı 99,90 TL,

Mini wireless klavye 49,90 TL,

Xeror Business fotokopi kağıdı 29,90 TL.

Yapışkanlı not kağıdı 19,90 TL,

Meyve desenli kokulu defter 4,90 TL,

Şık Tükenmez kalem 14,90 TL,

Pensan 25li tükenmez kalem ise 24,90 TL,

UHU Patafix 19,90 TL

Çok Amaçlı Yapıştırıcı 6,90 TL

Trend Aksesuar Seti 22,90 TL,

Trend Kırtasiye Seti 59,90 TL.

Saplı Paslanmaz Süzgeç 17,50 TL,

Erkek Mont 149,00 TL,

Letton değişik bedenler ve renklerde Kadın-Erkek Uzun Fermuarlı Polar 59,90 TL,

Değişik beden ve renklerde Kadın Kapüşonlu Kadife Takım 79,90 TL,

Letoon Çocuk Uzun Fermuarlı Polar 39,90 TL,

Avcı Çizmesi 49,90 TL,

Fakir Dik Durabilen Süpürge 279 TL.