Magazin 10 Aralık Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV…
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10 Aralık Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV…

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10 Aralık Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV…

10 Aralık Cuma TV yayın akışı belli oldu. Cuma gününü ekran başında geçirmek isteyenler için bugün televizyonda, birbirinden eğlenceli yarışma programları ve diziler yer alıyor. İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV’nin 10 Aralık Cuma yayın akışı…

10 Aralık 2021, Cuma 10:07 Son Güncelleme:
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Bugün akşam Kanal D’de ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle yer alırken, ATV’de aynı saatlerde en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster izleyici ile buluşacak. Show TV’de ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. İşte, 10 Aralık Cuma Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV yayın akışı

10 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Sihirli Annem
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 Asi
  • 13.00 Gelinim Mutfakta
  • 15.45 Ece Üner ile Susma
  • 18.45 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar
  • 00.15 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 ATV Gün Ortası
  • 14.00 Zahide Yetiş işe Mutfak Bahane
  • 16.20 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster
  • 00.20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05.55 Şampiyon
  • 08.45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 10.00 Masumlar Apartmanı
  • 13.00 Beni Böyle Sev
  • 16.30 Seksenler
  • 19.00 TRT1 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Kıbrıs Zafere Doğru
  • 23.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 02.30 Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 08.00 Bu Sabah
  • 10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.10 Senin Hayatın
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show
  • 00.15 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kaderimin Oyunu
  • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16.00 Annemizi Saklarken
  • 18.30 Star Haber
  • 20.00 Kaderimin Oyunu

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Masterchef Türkiye
  • 13.00 Kırmızı Oda
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Kırmızı Oda
  • 00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 FOX Ana Haber
  • 20:00 Aşk Mantık İntikam
  • 23:30 Orta Sayfa

 

 


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