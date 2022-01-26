Türkiye 10 ay önce çıktı bir daha geri gelmedi... 16 yaşındaki kız her yerde aranıyor!

10 ay önce çıktı bir daha geri gelmedi... 16 yaşındaki kız her yerde aranıyor!

Türkiye

10 ay önce çıktı bir daha geri gelmedi... 16 yaşındaki kız her yerde aranıyor!

Manisa'da geçtiğimiz yılın mart ayında evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Gül Toprak'ın babası Şerif Toprak, her yerde kızını arıyor.

26 Ocak 2022, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 6 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası Şerif Toprak, şubat ayında 16 yaşına girecek olan kızı Gül Toprak'tan yaklaşık 10 aydır haber alamıyor. 

Köprübaşı Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisiyken, 2021 yılının mart ayında evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen kızının hayatından endişe eden baba Şerif Toprak, kızının bulunması için arayışlarını sürdürürken yetkililerin yardımcı olmasını istedi.

FARKLI ŞEHİRLERDEN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

Maddi durumu elverişsiz olduğu için kızını şehir şehir arayamadığını kaydeden baba Toprak, "Eşimden 6 yıl önce ayrıldım. Biri askerden yeni gelen oğlum diğeri de şubat ayında 16 yaşına girecek olan kızım olmak üzere 2 evladım var. Kızım Gül, 2021 yılının mart ayında ortada bir sebep yokken evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Durumu jandarma ekiplerine haber verdim ama o günden beridir kızımdan bir haber alamadım. Kızımın sosyal medya hesaplarından farklı şehirlerden paylaşımlar yaptığını söyledi çevremizdekiler. Bir gün İzmir'de, bir gün Aksaray'da bir diğer gün başka şehirlerde paylaşımlar yapmış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın evine dönmesini istiyorum. Ben kızımı çok seviyorum. Onun eve geri dönmesini bekliyorum. Nerede ne yapıyor hiçbir bilgim yok. Kızım için endişeleniyorum" diyerek kızının bir an önce bulunmasını istedi.

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