10 ayda 39 bin lirayı aşan işsizlik maaşı

Bu yıl için geçerli asgari ücret net 4 bin 250 lira olurken, bunun brütü 5 bin 4 lira olarak belirlenmişti. İşsizlik maaşı hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor.

TAVAN TUTAR 3 BİN 972 LİRA

Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı oluyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçmiyor. Buna göre 2022 yılından itibaren son 4 ay asgari ücretle çalışana en az 1.986 lira net işsizlik maaşı bağlanacak. İşten ayrılma ocak ayı sonunda gerçeklemiş ise geçen 3 aylık sürede 3 bin 577 liralık brüt asgari ücret dikkate alınacak. Bu durumda da yaklaşık ödenecek aylık işsizlik maaşı 1.570 lira olacak. En yüksek işsizlik maaşı da net 3 bin 972 lira oldu. 2021’de bu tutar 2 bin 840 liraydı.

PRİMLER AYLIĞI ARTIRIR

Ücretler dışında son 4 ayda prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit hak da işsizlik maaşında etkili. Söz konusu ödemeler prime esas kazancı artırır ve bu da işsizlik ödeneğine esas tutarı yükseltir. 30 GÜNDE BAŞVURU İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular, ‘iskur.gov.tr’, ‘e-Devlet’ten veya İşkur’a elden şeklinde olabilir.

ARANAN ŞARTLAR

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş, son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar işsizlik maaşı alabiliyor.

Emekli olmasına rağmen herhangi bir işyerinde çalışan işçilerin ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesilmediği için (sosyal güvenlik destek primi kesilmekte) bu kişiler ödenekten faydalanamaz.

KAÇ AY VERİLİYOR?

Son 3 yılda adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.

SAĞLIK HAKKI

Ödenek süresi boyunca İşkur Genel Sağlık Sigortası primlerini öder. Kişi bu primler sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanır. Ayrıca, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de herhangi bir işlem ya da başvuruya gerek kalmaksızın kişi üzerinden sağlıktan yararlanma hakkına sahip.