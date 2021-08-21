Türkiye 10 ayda 740 gram aldı

10 ayda 740 gram aldı

Türkiye

10 ayda 740 gram aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında denize bırakılan kalkan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 22:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Darıca sahilinden sandalla açılan amatör olta balıkçısının kalkan balığı yakaladığını gören Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alı Sarı, balıkları incelemek istedi. Yakalamak için uygun büyüklüğe ulaştığı belirlenen balığın baş kısmında, takibinin sağlanabilmesi için takılan sarı renkli markeri fark eden Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, yaptığı incelemede balığın 23 Ekim 2020’de düzenlenen törenle salınan çipura, levrek ve kalkan yavrularından olduğu, salındığı tarihte 150 gram ağırlığındaki "3389" kodlu kalkan balığının, aradan geçen 10 ayda 740 gram alarak 890 gramlık ağırlığa ulaştığını tespit etti. Balık, bilgilerinin kaydedilmesinin ardından yakalayan balıkçıya teslim edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında 3 etapta binlerce balık yavrusu saldıklarını anımsatarak, projenin olumlu sonuçlarını gözlemlediklerini ifade etti.

Salınan balıkların zaman zaman balıkçıların olta ve ağlarına takıldığını, yeterli büyüklüğe ulaşmayan balıkların İzmit Körfezi’ne yeniden salındığını aktaran Önem, balığın ağırlığının 10 aylık sürede 740 gram artmasının önemli bir gelişme olduğunu, bunun, balıkların bulundukları ortama adaptasyonunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yerli ve milli sanal fenomenler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı