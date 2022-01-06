Diyarbakır Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, bir marketten alışveriş yaptı. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine gofreti verdi. Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi.





Annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak çocuğunun hayatını kurtardı. Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.

Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray’ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden, “Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra ‘anne anne gel kardeşim boğuluyor’ diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına koyup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. ‘Bizimle alakası yok’ dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, ‘hukuk süreci başlatın’ dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARINIZA BİR ŞEY VERİRKEN ÖNCE KONTROL EDİN”

Baldızının tüketici haklarına gittiğini kaydeden Özden, “İşlerimden dolayı baldızımı yolladım. Baldızım da beş yere gidince beşi de başından salmış. Hiç biri ilgilenmedi. İlgilenen yer de elimizdeki kağıda ‘bu kağıtla bir şey yapamazsınız’ demişler. Bizim derdimiz para almak değil. Bunu kimse böyle düşünmesin. Bizim çocuğumuzun sağlığı söz konusu. Bugün bizim çocuğumuz olur, yarın başkasının çocuğu olur. Annesi yetişmeyip bu çocuğa bir şey olsaydı vebalini kim ödeyecekti. Lütfen, denetimleri doğru düzgün yapsınlar. Büyük firmalar denetlenmiyor, bunun bilincindeyim. Firmayı aradık bize özür niyetine ürünlerinin bulunduğu bir koli gönderdiler. Biz bunları kabul etmeyince onlar güvenliğe bıraktılar. Ailelere şu çağrımız var. Çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol edin, dikkat edin. Sağlık önemlidir. Onlar insanların sırtından para kazanıp bu şeye dikkat etmiyorlar. Bunlara biz dikkat edeceğiz” diye konuştu.

Rıdvan Kılıç - Beritan Kaya DİYARBAKIR (İHA)