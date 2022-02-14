Türkiye 10 ayrı evden hırsızlık yaptı! Kıskıvrak yakalandı!

10 ayrı evden hırsızlık yaptı! Kıskıvrak yakalandı!

Türkiye

10 ayrı evden hırsızlık yaptı! Kıskıvrak yakalandı!

Ankara'da 10 ayrı eve girerek kıymetli eşyaları çalan şüpheli 1 ay süren izleme ve sürme çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semtinde gece saatlerinde 10 ayrı müstakil ev ve villalara girerek vatandaşların kıymetli eşyalarını çalan şüpheli, Yenimahalle ilçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekiplerini harekete geçirdi. 


Ekipler tarafından 1 ay süren izleme ve iz sürme çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğinin E.K., olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli E.K, saklandığı yerde çaldığı otomobil ile ziynet eşyaları beraber yakalandı. 

Bulunan otomobil ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, polis ekiplerince yakalanan E.K., adliyeye sevk edildi.

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