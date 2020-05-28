10 bin 421 aileye biner lira destek verildi

Düzce Valiliği, Pandemi sosyal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 1 Nisan itibari ile Düzce’de 3 faz şeklinde yapılan ödemeler ile ilgili olarak Faz 1’de düzenli sosyal destek alan 3.200 aileye biner lira olmak kaydıyla 3 milyon 200 bin lira ödeme yapıldı. Faz 2’ye başvuran vatandaşların değerlendirmesi sonrasında 2 bin 526 aileye biner lira olmak üzere 2 milyon 526 bin lira destek verildi. Üçüncü fazın kapsamı genişletilmesinin ardıdan Düzce’de 3 bin 809 aileye biner lira destek verildi. Üçüncü fazda verilen destek miktarı ise 3 milyon 809 bin lira destek verildi. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına ulaşan aileleri de geri çevirmediklerini açıklayan Düzce Valiliği 886 aileye biner lira destek ile toplamda 886 lira destek verildiğini açıkladı. Düzce’de il genelinde 10 bin 421 aileye 10 milyon 421 bin lira ödeme yapıldığı açıklandı.

2 bin 290 gıda paketi dağıtıldı

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çağrı merkezine telefon ile yada internet üzerinden yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alındı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2 bin 290 aileye gıda paketi ulaştırılırken, 2 bin 712 aileye 1 milyon 27 bin lira 923 lira nakdi yardım yapıldı.

İHA