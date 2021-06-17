Siyaset ‘10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiası… TBMM Başkanı: Sayın Soylu yazılı cevabını verdi!
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‘10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiası… TBMM Başkanı: Sayın Soylu yazılı cevabını verdi!

Siyaset

‘10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiası… TBMM Başkanı: Sayın Soylu yazılı cevabını verdi!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı bir belge ile ‘10 bin dolar alan siyasetçi şu an Yüce Meclis çatısı altında bulunmuyor’ dediği öğrenildi.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop şu ifadeleri kullandı:

''Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Kast ettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değildir diyor. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum.''

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konu ile ilgili ''Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" açıklaması yapmıştı.


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