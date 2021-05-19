Borçlar faizsiz ertelensin! Esnaf hibeden memnun ama...

Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu kapsamda lokontaların yine gel-al ve paket servise devam edeceği, kırathane, kafe gibi bazı esnafın da faaliyetlerine ara vermeyi 1 Haziran’a kadar sürdüreceği açıklandı. Açılmayı bekleyen 1 milyon 384 bin esnafın yüzünü güldürecek müjdeli haberi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından verdi.

BAŞKA NELER VAR?

Açıklanan yeni destek paketine göre, esnafa iki ayrı grup halinde 3 bin lira ve 5 bin liralık bir defaya mahsus hibe ödemesi yapılacak. Esnafa yönelik ayrıca mevcutta devam eden 4 ay için 1.000’er lira hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği de var. 2 milyon esnafın başvurduğu bu destekler kapsamında büyükşehirdekilere 7 bin lira, diğerlerine ise 6 bin lira ödeme yapılmış olacak.

SON BAŞVURU 31 MAYIS’TA

Önce 3 ay olarak açıklanan sonra 1 ay daha uzatılan bu gelir kaybı ve kira hibelerine başvurular 31 Mayıs saat 23.59’a kadar e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilir. Öte yandan 5 bin liraya kadar hibe desteği için de bu hafta içinde başvuruların alınmaya başlaması bekleniyor. Başvuruların yine e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor. Ticaret Bakanlığı başvuru şartları ve detaylarıyla ilgili yoğun çalışma yürütüyor. Bugün veya yarın netleşecek.

VERGİ, PRİM VE KREDİ...

Böylece açıklanan hibe, gelir kaybı ve ciro kaybı kapsamında verilen karşılıksız destekler birleşince toplamda 10 bin lirayı aşacak. Tüm bu hibe destekleri esnaf kesimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Dün esnaf odalarından peşpeşe açıklama geldi. Esnaf ve sanatkarların hibeye ek talepleri de açıklamalarda yer aldı. Taleplerin başında ise kredi, vergi ve prim borçlarının ertelenmesi geliyor.

‘BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENSİN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talep ettiklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hibe, faturalarımızı ödememizde destek olacak. Ancak kredi, vergi ve sosyal güvenlik borçları esnafımızı düşündürüyor. Cumhurbaşkanımızdan tüm borçların yapılandırılması, yılsonuna kadar faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağım” dedi.

DÜŞÜK CİROLU ŞİRKETLER

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, belirlenecek bir limitin altında ciro yapan sermaye şirketleri ve bazı sektörlerin de destek kapsamına alınmasını istedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Ali Fuat Şeker, şoförlerin 14 aydır iş yapamadıklarını belirterek, hibeden mutlu olduklarını söyledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de esnafın vergilerden muaf tutulmasını ve SGK primlerini devletin karşılamasını istedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, “1 Haziran’dan itibaren kapalı olan işyerlerimizin salgın tedbirlerine uyulması şartı ile yeniden açılması, esnafımıza çok büyük bir destek olacaktır” dedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, “Özellikle istihdam ve büyümenin lokomotifi inşaat sektörünün de bu kapsama alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de kuraklıktan zarar gören çiftçiye hibe olarak buğday tohumluğu ve gübre desteği verilmesini talep etti.



