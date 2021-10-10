10 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 10 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
10 Ekim 2021, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 28 bin 370 olurken can kaybı ise 196 oldu.
Bakan Koca uyardı
“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1447253749693616130
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