10 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 28 bin 370 olurken can kaybı ise 196 oldu.

Bakan Koca uyardı

“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!



