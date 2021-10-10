Türkiye 10 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

10 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

Türkiye

10 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 10 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

10 Ekim 2021, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 28 bin 370 olurken can kaybı ise 196 oldu.

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“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!


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