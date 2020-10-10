Türkiye 10 Ekim corona virüs tablosu

10 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye

10 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Corona virüs salgınında bugün Türkiye'de 1649 kişi daha hastalığa yakalandı, 56 kişi hayatını kaybetti.

10 Ekim 2020, Cumartesi 19:24 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. " ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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